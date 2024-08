Héctor Hernández é registrado no BID da CBF e pode estrear pelo Corinthians

O atacante Héctor Hernández, anunciado pelo Corinthians nesta terça-feira, foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e pode estrear pela equipe já na próxima quinta, contra o Juventude, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

"Quando chegou a notícia sobre o interesse do Corinthians, não tive dúvidas em nenhum momento. Era uma grande oportunidade para mim, de estar em um grande clube, um dos maiores do mundo. E estou muito motivado e quero dar muitas alegrias aqui. Estou muito agradecido por todo o apoio que estão me dando. Quero dar muitas alegrias à torcida", disse Héctor Hernández ao site oficial do clube.

Héctor assinou contrato com o Timão até final de 2026