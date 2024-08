Enzo Monteiro some do profissional do Santos após titularidade relâmpago

Depois de ganhar uma chance no elenco profissional do Santos, Enzo Monteiro parece não fazer mais parte dos planos de Fábio Carille para esta temporada. O atacante perdeu espaço depois de ganhar uma única chance no profissional.

O boliviano foi utilizado na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele foi escolhido para ser titular, na vaga de Julio Furch, que sofria com uma dor no púbis. Foram 45 minutos em campo.

E parou por aí. Desde então, ele nunca mais recebeu nenhuma oportunidade e nem sequer foi relacionado para outros compromissos da equipe de cima.