Flaco López vê vitória em clássico como "gasolina" para Libertadores e projeta decisão no Allianz

O atacante Flaco López ganhou confiança depois de marcar os gols que deram a vitória para o Palmeiras em clássico contra o São Paulo, disputado no Allianz Parque, no último domingo. O camisa 42 voltou a balançar a rede depois de seis jogos. Para ele, o triunfo conquistado no fim dá "gasolina" para o duelo decisivo da Libertadores.

"Deu mais gasolina que precisamos para a Libertadores. Estamos preparados, estou muito feliz porque hoje já vi meus companheiros todos ligados e sei que vamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, alcançar nosso objetivo. Já treinamos e começamos a preparar para esse jogo, que será um grande espetáculo no Allianz mais uma vez", disse o artilheiro.

Flaco López anotou o primeiro gol aos sete minutos do segundo tempo e fez o segundo aos 56, no último minuto de acréscimos. Com isso, ele chegou a seu 28° gol pelo clube, o 18° nesta temporada. Neste ano, ele soma 45 jogos e outras cinco assistências.