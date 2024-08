Zé Rafael e Nestor são expulsos por confusão no Choque-Rei e viram baixas para Palmeiras e São Paulo

"Após o termino da partida e antes de deixar o campo de jogo, o VAR me sugeriu a revisão de um confronto entre dois jogadores no túnel de acesso aos vestiários. Ao revisar, constatei uma conduta violente do jogador n'08, sr. José Rafael Vivian, da equipe S.E Palmeiras, agarrando o pescoço do sr. Rodrigo Nestor Bertalia, nº11 da equipe do São Paulo FC, com com uso da força excessiva, que revidou com um soco no rosto do seu adversário citado acima", escreveu.

O árbitro não apresentou o cartão vermelho para a dupla já que eles se "dirigiram de forma imediata ao vestiário após o conflito".

A confusão contou com a participação de jogadores, membros da comissão técnica, seguranças e dirigentes de ambos os lados.

Desta forma, Zé Rafael e Nestor não estarão à disposição de suas respectivas equipes na próxima rodada do Brasileirão.

O Palmeiras recebe o Cuiabá no sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O São Paulo, que também não terá Luciano, encara o Vitória no domingo, às 18h30, no Morumbis. Antes disso, os dois times voltam as suas atenções para a Libertadores, no meio desta semana.