Santos anuncia a contratação de Wendel Silva, do Porto; veja detalhes

WENDEL SILVA É DO PEIXÃO! ⚪⚫



O Santos FC oficializou nesta segunda-feira a contratação do atacante Wendel Silva junto ao Porto, de Portugal. O atleta chega por empréstimo até julho de 2025. Pra cima deles! pic.twitter.com/YxAWiFndG8 -- Santos FC (@SantosFC) August 19, 2024

Wendel brigará por posição com Julio Furch, atual titular de Fábio Carille, e Willian Bigode, que costuma entrar no segundo tempo. Recentemente, a diretoria santista emprestou Alfredo Morelos ao Atlético Nacional, da Colômbia.

O atacante se junta a Billy Arce como os dois reforços anunciados pelo clube nesta janela de transferências. O Peixe também está em vias de oficializar a chegada de Yusupha Njie, da Gâmbia.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira (21), contra o Guarani, às 19h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time, que vem de derrota para o Avaí, por 1 a 0, na Vila Belmiro, deixou escapar a liderança do torneio e agora ocupa o segundo lugar, com 37 pontos, atrás do Mirassol.