Corinthians x RB Bragantino: veja onde assistir ao jogo de volta das oitavas da Sul-Americana

Como as equipes chegam?

No último final de semana, o Corinthians empatou por 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade de poucas emoções, o Timão deixou a zona de rebaixamento momentaneamente. A equipe está na 16ª posição, com 22 pontos.

Já o RB Bragantino vem de derrota para o Fortaleza por 2 a 1, no Nabi Abi Chedid. O técnico Pedro Caixinha poupou alguns jogadores pensando no duelo contra o Timão, como Lucas Evangelista e Helinho. Com o revés, o Massa Bruta terminou a rodada na 12ª posição do Brasileiro, com 27 pontos.