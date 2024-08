Seleção Brasileira feminina de basquete estreia nesta segunda contra Filipinas no Qualificatório Mundial

PRONTAS!

UNIDAS!

VAMOOOOOO! pic.twitter.com/UxRl76eMRb

Além das Filipinas, o Brasil está no mesmo grupo que Hungria e Senegal. Se terminar entre os dois primeiros colocados da chave, o Brasil avançará para as semifinais, onde poderá enfrentar adversários do grupo que inclui Ruanda, Argentina, Líbano e Reino Unido. Somente o campeão do torneio garantirá a vaga no Pré-Mundial. No entanto, as equipes que não se classificarem agora terão outra chance através das copas continentais em 2025.

Os Pré-Mundiais de Basquete Feminino da FIBA de 2026 contarão com 24 equipes, incluindo os vencedores dos torneios de pré-qualificação no México e em Ruanda, além de 22 times definidos pelos resultados nas Copas Continentais Femininas da FIBA de 2025, como a AmeriCupW 2025.