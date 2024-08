Decisivo, Matheus Martins destaca início de trajetória no Botafogo e projeta decisão com o Palmeiras

Recém-chegado ao Botafogo, Matheus Martins brilhou no clássico com o Flamengo, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante saiu do banco de reservas e marcou duas vezes na goleada por 4 a 1.

"Muito feliz, só agradecer a Deus pelos dois gols, pelo início que estou tendo no Botafogo. Nosso time estava muito bem na partida. Eu tinha certeza que a gente ia ampliar o placar. Tive chance de finalizar, fui feliz, pude ajudar a equipe a conquistar essa vitória tão importante que a gente almejava", declarou Matheus Martins, que fez apenas o quarto jogo pelo Botafogo.

Além de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, a goleada sobre o rival dá ainda mais moral para o Botafogo para um jogo decisivo pela Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Fogão enfrenta o Palmeiras, em São Paulo.