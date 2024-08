Alemã e sueco vencem etapa da Copa do Mundo de XCE de Mountain Bike no Shimano Fest

Luiz Henrique Cocuzzi saiu emocionado após terminar com a medalha de prata e um gostinho de quero mais. "É uma prova muito de detalhes. Você comete um pequeno erro e já é o suficiente para não passar. Eu não consegui fazer outra ultrapassagem e, no final, perdi o gap. Faz parte do esporte e estou feliz pelo apoio que tive a cada volta aqui", destacou o atleta brasileiro, o mais aplaudido na capital paulista. O terceiro colocado foi o romeno Ede-Karoly Molnar, atual campeão europeu da modalidade.

Modalidade apontada como o futuro do mountain bike em centros urbanos, o XCE conta com provas curtas, rápidas e eliminatórias. Organizada pela Avelar Sports, a competição começou com as tomadas de tempo para definir os grids de largada, seguiu com baterias compostas por quatro ciclistas, classificando os dois primeiros para as etapas seguintes, até a decisão.

"Trazer uma etapa do mundial de XCE para o Brasil reforça a posição do Shimano Fest como referência. Tivemos uma competição de alto nível, com a possibilidade de os visitantes do nosso evento verem tudo de perto. Foi emocionante", afirmou Susana Martin, Head de marketing Shimano Latin America.

A City Mountain Bike aprovou a realização da Copa do Mundo em São Paulo, garantindo que a etapa servirá de exemplo para as próximas edições no Brasil e as demais do calendário mundial.

"Aqui, a grande experiência dos ciclistas europeus fez a diferença, mas os brasileiros, como Cocuzzi e Iara, foram empurrados pela torcida local. Do ponto de vista do evento, a Avelar Sports e a Shimano fizeram um excelente trabalho, com um nível alto! É um grande exemplo para a família do City Mountain Bike", observou o belga Kristof Bruyneel, CEO da empresa, elogiando também o apoio do público brasileiro.