Perto de completar 100 jogos pelo São Paulo, Rafael cita responsabilidade e se diz "em casa" no clube

A história do São Paulo Futebol Clube é repleta de grandes goleiros. Waldir Peres, Zetti, Jose Poy, Suly e Rogério Ceni são apenas alguns dos nomes que mais vezes representaram as cores do clube em partidas oficiais.

Rafael demonstrou saber da responsabilidade em defender uma camisa que passou por tantos goleiros históricos. Em contrapartida, ele também mencionou que, às vezes, tal pressão vem acompanhada de coisas boas.

"Eu me sinto um privilegiado de poder vestir a camisa que Waldir Peres, Zetti e Rogério Ceni vestiram e que usaram por tanto tempo. Para mim é um privilégio muito grande. É claro que a responsabilidade é enorme, porque são goleiros que fizeram história no futebol e é difícil de imaginar conquistando o que eles conquistaram", apontou à Gazeta Esportiva.

O arqueiro ainda acrescentou: "Como eu falei, para mim é um privilégio e sou muito agradecido. Agradeço muito por cada jogo que eu estou em campo. Ao mesmo tempo, essa responsabilidade também é boa, porque faz com que eu me dedique cada dia mais, melhore a cada dia, para que a cada dia eu possa entregar um trabalho melhor para o torcedor, que está acostumado com grandes goleiros, grandes jogos e grandes defesas".

Rafael acumula 98 partidas com a camisa do São Paulo. Ele ainda não figura no top 10 de atletas que mais aturam na posição. Contudo, se mantiver o alto nível e seguir como titular absoluto, deve, ao menos, alcançar uma posição relevante entre os dez.

O goleiro tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2025 e mostrou vontade de, quando for o momento certo, encerrar sua carreira no clube. "Para mim, ficar até o fim da minha carreira seria uma questão de muita honra, um privilégio muito grande. Vamos trabalhar para isso (risos)", concluiu Rafael.