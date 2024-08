Decisivo em classificação na Copa do Brasil, Hugo Souza agradece oportunidade de ajudar o Corinthians

O goleiro Hugo Souza, grande destaque do Corinthians na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, agradeceu a oportunidade de ajudar o Timão. Contra o Grêmio, no Couto Pereira, o camisa 1 foi importante no tempo normal e defendeu um pênalti nas penalidades máximas.

"Respeito todos, quero construir minha história. Agradeço ao Corinthians pela oportunidade que está me dando. Não sabia o que seria da minha carreira há três meses. Mas tenho que agradecer ao Corinthians por ter acreditado em mim. Agradeço a todos e fico feliz de ajudar o clube dessa forma. Demos mais um passo e temos que festejar", disse Hugo ao Premiere.

O goleiro também reforçou que a classificação dá confiança ao grupo, que volta seus esforços agora para o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está na zona de rebaixamento da liga nacional.