Com treino tático, São Paulo fecha preparação para enfrentar o Goiás

Suspenso diante do Flamengo, na vitória por 1 a 0 pelo Brasileirão, o atacante Luciano está de volta de deve aparecer entre os titulares do São Paulo. Porém, o lateral direito Igor Vinícius (prevenção de lesão) e o meia Galoppo (dores no dorso do pé direito) não viajam. Assim, de fora do duelo, ambos atletas não viajam com a delegação para Goiânia.

O grupo são-paulino partiu para o aeroporto logo após a atividade e embarca durante a tarde para Goiânia no avião fretado da Sideral. O Tricolor, que venceu o jogo de ida por 2 a 0 no MorumBIS, entra em campo no Hailé Pinheiro às 20h de quinta-feira (08).

Assim, Rafinha deve entrar pelo setor direito e um provável 11 inicial escalado por Zubeldía tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.

Na noite desta quinta-feira, o São Paulo visita o Goiás em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após uma vitória em casa, o clube paulista encara o Esmeraldino, às 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).