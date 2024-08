Rafael Paiva quer Vasco eficiente e explica escalação com três volantes

Com um gol contra de Guilherme Romão, o Vasco venceu o Atlético-GO nesta terça-feira por 1 a 0 e se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. Apesar do bom resultado, o técnico Rafael Paiva disse que a equipe poderia ter sido mais eficiente, matando o jogo ainda na primeira etapa, sem a necessidade de sofrer na reta final da partida.

"Acho que gente foi mais inteligente no primeiro tempo. Porém, não conseguimos matar o jogo quando tínhamos que matar. O Atlético-GO nos deu a bola e tínhamos que ter aproveitado mais. Apesar de eles não terem conseguido o resultado com o Mancini e agora com o Umberto, eles têm uma equipe muito potente", disse Rafael Paiva.

O Vasco foi a campo com uma escalação de três volantes, um time considerado muito defensivo por grande parte dos torcedores do Cruzmaltino. Rafael Paiva explicou que os três jogadores no meio-campo tinham a função de reter mais a posse de bola.