Santos encara sequência de jogos que animou o clube no início da Série B

O Santos inicia o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro tentando repetir o bom desempenho que teve no começo da competição. O time largou na Segunda Divisão com três vitórias seguidas.

O Peixe superou Paysandu, por 2 a 0, Avaí, pelo mesmo placar, e Guarani, por 4 a 1. Destes jogos, dois foram na Vila Belmiro e apenas um foi fora de casa, contra o clube catarinense.

Com o início avassalador, os paulistas, que também chegaram à final do Estadual, ficaram empolgados. A expectativa, assim, era de um acesso tranquilo. O Alvinegro Praiano, porém, enfrentou dificuldades no meio do torneio e chegou a amargar quatro derrotas consecutivas.