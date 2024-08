Otero revela rotina de treinos de falta e mira mais gols pelo Santos

Contratado no começo deste ano, Otero é um trunfo do Santos quando o assunto é bola parada. O atacante é especialista no quesito e relatou como tem sido a sua rotina de treinos para aprimorar ainda mais as suas cobranças.

"Eu sempre treinei bastante desde pequeno. Eu tive o dom de bater forte, mas eu sempre me especializei. Aprendi com os melhores, que eram da Venezuela, o Juan Arango (ex-capitão da seleção venezuelana que era conhecido como 'El Zurdo de Oro' (canhoto de ouro)", declarou.

"Aí depois fui treinando mais, cada dia mais, hoje em dia tenho dois ou três dias na semana que bato falta para treinar e tento fazer o melhor dentro de campo. Graças a Deus saiu contra a Ceará, o gol de falta, mas venho me cobrando bastante porque preciso fazer mais", completou,