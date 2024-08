Goleiro do São Paulo, Rafael descarta abdicar de competições por calendário apertado: "Queremos as três"

"O calendário é muito difícil para todos. A gente vem conversando, e todo ano a conversa é sempre a mesma, de jogos a cada três dias, o que dificulta muito realmente você disputar as três competições. Mas a gente também não pode abdicar de nenhuma, a gente quer e dá importância para as três (competições). Então nós vamos ter que pensar realmente jogo a jogo, vivenciar jogo a jogo, o que a gente pode fazer de melhor, quem vai ter de melhor. Nós vamos ter que contar muito com o grupo inteiro, porque a gente vai perder jogadores por lesão, igual a gente já vem perdendo, vai ter cartões... e aí que a gente vai encontrar soluções com a força do grupo", afirmou.

"E nós temos um grande grupo aqui, então eu acredito que é vivenciar jogo a jogo, buscar fazer o nosso melhor, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer o máximo aí nas três competições e buscar os títulos. Quem veste a camisa do São Paulo tem que saber que o São Paulo está acostumado com grandes títulos, com grandes conquistas, então a gente tem que trabalhar para isso", completou à Gazeta Esportiva.

Goleiro do São Paulo, Rafael concedeu entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva nesta terça-feira

Na Copa do Brasil, o São Paulo defende seu título e busca uma vaga nas quartas de final. Já na Copa Libertadores, enfrenta o Nacional-URU nas oitavas de final e quer sua quarta conquista, enquanto no Campeonato Brasileiro se encontra no G6.

O troféu da Série A é um que o Tricolor não consegue erguer desde 2008. Na atual edição, a equipe é a sexta colocada, com 35 pontos - oito pontos abaixo do líder Botafogo. Rafael, porém, foi enfático ao pontuar que o clube ainda tem chances de levar a taça para o Morumbi após 16 anos.

O goleiro destacou a dificuldade e o alto nível do Brasileirão, mas salientou que o grupo sabe que precisa estar sempre brigando pela parte de cima da tabela.