Thiago Silva se mostra ansioso para reestreia no Maracanã: "Vai ser muito emocionante"

"A torcida vai estar presente mais uma vez. Na minha apresentação já foi assim, no jogo também teremos um grande público. E, no final, espero que o final seja o mesmo, que seja uma festa linda, com um resultado positivo, pois o que mais importa para a gente neste momento são os três pontos. A gente sabe que do outro lado tem uma equipe muito forte, mas tenho certeza de que o nosso time vai estar muito preparado para desempenhar bem", comentou.

Apesar de ter deixado o Fluminense há 16 anos, não faz muito tempo que Thiago Silva enfrentou o Palmeiras. Quando ainda defendia o Chelsea, o zagueiro enfrentou os paulistas na final do Mundial de Clubes de 2022, na qual os ingleses venceram por 2 a 1. Inclusive, Thiago foi eleito o craque da competição.

Thiago Silva chegou com a missão de ajudar o Fluminense a se livrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, os cariocas ocupam a 19ª colocação, com apenas 11 pontos conquistados em 17 partidas.