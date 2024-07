No Macaranã, Fluminense tem sido "pedra no sapato" do Palmeiras nos últimos seis anos; veja restropecto

Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras terá mais um importante desafio pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 21h30 (de Brasília), o Verdão encara o Fluminense, no Estádio do Maracanã, pela 19ª rodada do torneio nacional.

Apesar dos times estarem em situações distintas na temporada - a equipe paulista é a atual vice-líder, com 39 pontos, enquanto o clube carioca está na 19ª posição, com apenas 11 -, o Alviverde não deve ter vida fácil no Rio de Janeiro, visto que o Tricolor das Laranjeiras briga contra o rebaixamento.

Além disso, o fator retrospecto recente também pesa a favor do Fluminense - pelo menos no Maracanã. Nos últimos seis anos, atuando dentro de seus domínios, o time carioca tem sido uma "pedra no sapato" do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.