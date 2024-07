Em clássico do Rugby Sevens, Nova Zelândia vence África do Sul e avança às quartas na Olimpíadas de Paris

As Olimpíadas de Paris 2024 tiveram o pontapé inicial já nesta quarta-feira, antes mesmo da cerimônia de abertura oficial dos Jogos. E a disputa do Rugby Sevens masculino começou já com um clássico entre duas fortes seleções da modalidade.

Na tarde desta quarta-feira, Nova Zelândia e África do Sul estiveram frente a frente no Stade de France, na capital francesa. Os neozelandeses superaram os sul-africanos pelo placar de 17 a 5 e conquistaram três pontos em um dos duelos mais esperados do Grupo A.

O jogo entre as duas seleções foi bastante parelho no primeiro tempo e terminou com parcial de 10 a 5 para a Nova Zelândia. Nos sete minutos finais, porém, a equipe conhecida como 'All Blacks' melhorou e fechou o marcador em 17 a 5.