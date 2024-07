Dinenno celebra retorno aos gramados após três meses fora e destaca apoio de companheiros de Cruzeiro

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro garantiu mais uma vitória dentro de seus domínios. A Raposa bateu o Juventude no Mineirão, por 2 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, graças a gols de William e Juan Dinenno - ambos de pênalti.

O confronto marcou o retorno do centroavante Dinenno ao time celeste. O argentino retornou aos gramados após três meses fora por lesão e já balançou as redes. Após a partida, ele celebrou a volta com gol e valorizou o apoio que recebeu dos companheiros de equipe.

"Estou muito contente, principalmente pelo resultado. Poder jogar, estar dentro de campo e comemorar com o time. Foram três meses e meio fora, um período muito difícil, mas meus companheiros sempre me ajudaram a me sentir parte do grupo. Eles, junto com a comissão técnica e minha família, sempre me deram apoio. Comemorar um gol para mim é importante, mas o mais importante é estar comemorando a vitória", declarou em entrevista ao Premiere.