Como Brazão superou desconfiança e virou fundamental na arrancada do Santos

Nos primeiros jogos, claro, o goleiro ainda demonstrou um certo nervosismo quando a bola rolou. Apesar de não ter falhado em nenhum gol, ele assumiu a titularidade logo na pior fase da equipe na temporada. Foram quatro derrotas seguidas. Assim, a desconfiança era evidente.

Aos poucos, no entanto, Brazão foi se consolidando. A primeira atuação de grande destaque foi no empate de 0 a 0 com o Mirassol, fora de casa. Na ocasião, o goleiro foi um dos principais responsáveis por garantir um ponto para o Peixe.

Desde então, ele também se destacou com defesas importantes nas vitórias sobre Chapecoense, Ceará e Ituano, além do empate de 1 a 1 com o Vila Nova.

O auge de Gabriel Brazão, no entanto, foi na última segunda-feira, na goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba. O arqueiro fez ótima defesas, teve o seu nome gritado pela torcida presente na Vila Belmiro e foi elogiado por Carille.

"Sabíamos que o Brazão tinha poucos jogos como profissional, mas víamos os treinos e ficávamos muito tranquilos de que ele ia dar uma resposta legal. Goleiro precisa dessa sequência. Além do Brazão, temos outros goleiros que confiamos bastante", disse o treinador.

Agora, o goleiro esperar manter a boa fase no próximo domingo, quando o Santos visita o CRB, pela 18ª rodada da Série B. A bola rola no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir da s18h30 (de Brasília).