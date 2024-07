Corinthians anuncia a contratação do volante Charles

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira a contratação do volante Charles. O jogador, com passagens por Internacional, Sport e Ceará, é o quarto reforço do Timão nesta janela de transferências do meio do ano. O contrato do atleta é válido até dezembro de 2028.

"Estou muito feliz por retornar ao Brasil, ainda mais em um clube tão importante que é o Corinthians. Uma camisa tão pesada no futebol mundial. Estou muito contente com tudo até agora. Minha família também está muito feliz. Espero ajudar o clube a conquistar os objetivos e crescer ainda mais", disse Charles, ao site oficial do Corinthians.