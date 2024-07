São Paulo busca primeira vitória contra o Botafogo SAF; veja retrospecto

O São Paulo quer apagar a má atuação do empate sem gols contra o Juventude, no Mané Garrincha. A equipe terá a missão de receber o líder do Brasileirão, Botafogo, e encerrar a sequência negativa após o rival virar SAF.

A última vitória do Tricolor foi pelo Campeonato Brasileiro 2020, quando o time de Fernando Diniz goleou o Alvinegro, por 4 a 0, no Morumbis, com gols de Brenner (2x), Reinaldo e Hernanes. Desde então, foram quatro vitórias dos cariocas e um empate.

No primeiro triunfo, o Botafogo ainda não havia concluído o processo de SAF. Pelo segundo turno de 2020, o Fogão, já rebaixado, bateu o São Paulo e aumentou ainda mais a ressaca do time paulista pós queda de desempenho e perda do título do torneio. Matheus Babi foi o responsável por decidir o confronto.