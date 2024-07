Ryan retorna ao time titular do Corinthians após quatro meses e pode ganhar novas chances com Ramón Díaz

Aquela não foi a melhor exibição de Ryan entre os titulares do Timão. Naquela partida, já no fim do primeiro tempo, ele recebeu o segundo cartão amarelo em um intervalo de cinco minutos e acabou sendo expulso do gramado.

O camisa 37 chegou ao profissional nesta temporada vindo de uma boa campanha com o Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ao lado de Breno Bidon, Ryan foi fundamental para a conquista da 11ª Copinha do clube.

Ryan, assim, é um dos jogadores da base corintiana que tem ganhado espaço no time principal recentemente. Ele fez sua estreia no profissional no ano passado, contra o Liverpool-URU, e passou a ter mais chances neste 2024.

Ao todo, o atleta atuou em 11 partidas junto aos profissionais do Alvinegro paulista. Depois de ser 'escanteado' por alguns jogos com António Oliveira, pode ganhar uma nova chance na equipe principal com a chegada do técnico Ramón Díaz, que foi quem o trouxe de volta ao time titular corintiano.

Como Alex Santana está suspenso, existe a possibilidade de Ryan iniciar a partida contra o Grêmio, podendo assim ter mais uma chance de mostrar serviço. O confronto acontece nesta quinta-feira, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A.