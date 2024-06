Iguatu bate Potiguar de Mossoró e emenda terceira vitória seguida dentro de casa na Série D

Nesta sexta-feira, pela sexta rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Iguatu recebeu o Potiguar de Mossoró no Estádio Municipal João Elmo Moreno Cavalcante e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Davi Torres e Luis Soares.

Com o resultado positivo, os mandantes alcançaram a terceira vitória consecutiva dentro de casa na competição e chegaram aos 11 pontos. Desta forma, alcançaram a vice-liderança, mas de forma parcial, já que todas as outras equipes ainda jogarão na rodada. Por outro lado, o Potiguar chegou em sua quarta derrota seguida, ficando estacionado na sétima colocação, com apenas três somados.