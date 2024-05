Gil desencanta, Santos bate a Ponte Preta em Campinas e retoma liderança da Série B

O Santos está de volta à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Peixe venceu a Ponte Preta por 2 a 1, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quinta rodada do torneio. Gil, que marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra, e Giuliano anotaram os gols dos visitantes, enquanto Sergio Raphael descontou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano retomou a primeira colocação da competição, com 12 pontos, assim como o Sport, que perdeu para o Ituano e tem menos saldo. A Macaca, por sua vez, está em 14ª, com cinco.

O Santos volta a campo no domingo, quando recebe o Brusque, pela sexta rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Belmiro, que contará com 100% de público, a partir das 11 horas (de Brasília). No mesmo dia, mas às 16 horas, a Ponte visita a Chapecoense.