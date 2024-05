Por motivos disciplinares, Botafogo corta Romero e Hernández de viagem ao Peru

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira que cortou, por motivos de disciplina, os meias Óscar Romero e Diego Hernández da viagem ao Peru. A delegação do Glorioso saiu de Fortaleza com destino à Lima, onde encara o Universitario, na quinta, pela 5ª rodada da Copa Libertadores.

"O Botafogo informa que, por razões disciplinares, os atletas Romero e Diego Hernández não vão seguir com a delegação de Fortaleza para Lima, onde o Botafogo enfrenta o Universitario, na quinta (16), pela Conmebol Libertadores. Ambos retornam ao Rio e irão realizar atividades em separado nos próximos dias no CT Lonier", informou o perfil oficial do clube na plataforma "X".

A equipe carioca viajou ao Ceará para enfrentar o Fortaleza neste domingo, no Castelão, pela sexta rodada do Brasileirão. A partida terminou empatada em 1 a 1, e ambos os atletas afastados estiveram em campo. Romero iniciou o jogo como titular, enquanto Hernández entrou no segundo tempo.