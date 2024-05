Endrick na Disney? Dorival fala sobre amadurecimento de joia do Palmeiras após fala de Abel

O atacante Endrick ficará bem perto dos parques de diversões da Disney na concentração da Seleção Brasileira para a Copa América de 2024. O jogador foi convocado pelo técnico Dorival Júnior e fará parte da delegação em Orlando, nos Estados Unidos.

A cidade norte-americana será a base do time brasileiro para a competição. Os atletas que defendem times europeus se apresentam no dia 30 de maio, enquanto os jogadores do futebol nacional chegam no dia 3 de junho. A delegação deixará Orlando no dia 6 para enfrentar o México, no Texas, e retorna à Flórida no dia seguinte ao amistoso.

Ao lado da Disney, a joia do Palmeiras pode seguir um antigo conselho do técnico do time alviverde, Abel Ferreira. O português o aconselhou a visitar os parques há cerca de dois anos, quando o jogador ainda era uma jovem promessa do clube.