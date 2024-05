Como visitante, Flamengo não vence o Bragantino há quase 28 anos

?: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/pda7JxlsK7

A última vez que o Flamengo venceu o Bragantino como visitante foi em 4 de setembro de 1996, quando Bebeto fez o único gol da vitória carioca. Após esta partida, o Mengão enfrentou os paulistas fora de casa em quatro oportunidades, acumulando dois empates e duas derrotas.

Depois deste confronto de quase 28 anos atrás, o Flamengo só voltou a enfrentar o Bragantino em 2020, quando o Massa Bruta subiu para a Série A do Brasileirão após ter vencido a segunda divisão nacional em 2019.

O último jogo entre as equipes com o Bragantino na condição de mandante foi em 22 de junho do ano passado. A equipe paulista goleou o Flamengo por 4 a 0 em duelo válido pelo Brasileirão.

No retrospecto geral, o Flamengo também não tem sorte. O Mengão e o Massa Bruta já se enfrentaram em 19 partidas, com seis vitórias para os cariocas contra sete triunfos dos paulistas. Agora resta a Tite e seus comandados superarem o momento conturbado do clube para voltarem a vencer o Bragantino como visitantes.