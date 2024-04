Alerta ligado: Corinthians não tinha início tão ruim no Brasileirão desde 2012

Na noite do último sábado, o Corinthians conheceu sua segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Timão foi superado pelo Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada da competição nacional.

O resultado do último sábado ligou um sinal de alerta no Timão. O clube chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão e atingiu uma 'marca' negativa. O Alvinegro paulista não tinha um início tão ruim no torneio desde 2012, há 12 anos.

O ano de 2012 é histórico para o Corinthians - foi nele que o time ergueu a única Libertadores de sua história, o que consequentemente levou a conquista do Mundial de Clubes no fim daquele mesmo ano. No entanto, no Campeonato Brasileiro, a equipe acabou deixando a desejar.