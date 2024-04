Corinthians é o time da Série A com pior aproveitamento em 2024; veja

O Corinthians apresenta dificuldades em seu futebol na temporada 2024. Com apenas 43,9% de aproveitamento nos 19 jogos disputados até aqui, a equipe, além de ter sido eliminada ainda na fase de grupos do Campeonato Paulista, segue sem marcar no Brasileirão.

Com a derrota na noite de ontem para o Bragantino, o Timão chegou ao seu oitavo revés, número superior ao de vitórias, já que venceu sete. Por fim, empatou quatro duelos.