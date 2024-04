Como o Corinthians bate o seu recorde de faturamento e continua na penúria

O Corinthians bateu no em 2023 seu recorde de faturamento, superando R$ 1 bilhão. Antes, só o Flamengo superou a casa bilionária. Mas não basta. O cenário é assustador, ainda, com dívidas imensas, inclusive de curto prazo. aquelas que precisam ser quitadas em meses. Como entender isso? Um texto pode ajudar.

O título do artigo é: "12 anos e dívida 4 vezes maior: o tamanho das dificuldades do Corinthians". O autor, Cesar Grafietti, maior especialista em análise das finaças dos clubes de furebol do Brasil. É algo que simplesmente todos os corintianos devem ler.

Os que torcem por outros clubes também. Para tentar entender como um clube tão poderoso sai de uma situação confortável para se enfiar em tamanho buraco nas finanças. Neste link você pode acessar.