Brasileiro tem provocações, efeito pós-Carpini, golaços e Corinthians no Z4

E melhor para o Atlético-MG, que sapecou 3 a 0 no Cruzeiro. Aí, os gatilhos que já tinham sido usados no Campeonato Mineiro renasceram.

Teve Guilherme Arana comemorando com chororô (dizendo que os arredores da Pampulha ficariam alagados), teve o mascote do Galo jogando pipoca para o alto (referência à perda do título de virada no Mineirão) e teve o frango do goleiro Anderson no chute do próprio Arana. Foi o terceiro gol atleticano, ainda no primeiro tempo.

Arana provoca cruzeirenses após marcar para o Atlético-MG em jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Pedro Souza / Atlético

Flu acaba com jejum nos clássicos

Quem saiu grande do clássico no fim de semana foi Fernando Diniz. Depois de 13 jogos, o Fluminense voltou a vencer um confronto com um rival do Rio, ao bater o Vasco por 2 a 1. Diniz alfinetou a imprensa depois do jogo. O Vasco reclamou de uma bola no braço do zagueiro Manoel na área que não gerou pênalti.