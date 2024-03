CBF divulga tabela da segunda fase da Copa do Brasil; veja

Um dia depois, na quinta-feira (7), o Vasco busca a classificação à terceira fase. Depois de vencer o Marcílio Dias, o Cruzmaltino recebe o Água Santa em São Januário, a partir das 20 horas, e terá o apoio de sua torcida para tentar a vaga.

Já no dia 12 de março, outros dois times da Série A entram em campo. As duas equipes jogam às 21h30: o Bahia visita o Caxias no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul, enquanto o Cuiabá terá pela frente a Portuguesa-RJ no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

No dia 13, uma quarta-feira, é a vez de Sport e Internacional voltarem aos gramados pela competição. O Leão da Ilha recebe o Murici-AL na Arena Pernambuco, a partir das 19 horas. Por outro lado, o Colorado enfrenta o Nova Iguaçu-RJ, às 20 horas, com local ainda a definir.

Por fim, o Corinthians também segue na disputa por uma vaga na terceira fase após superar o Cianorte. O Timão encara o São Bernardo fora de casa, às 20 horas do dia 14 de março (quinta-feira), no Estádio 1º de Maio. Este será o terceiro compromisso do Alvinegro no local em 2024.

Vale lembrar que 12 clubes entrarão na Copa do Brasil apenas na terceira fase: o atual campeão São Paulo e o vice Flamengo, além de Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Botafogo, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Ceará, Vitória, Goiás e Athletico-PR.

Veja os jogos da 2ª fase da Copa do Brasil:

06 de março, quarta-feira