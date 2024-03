Rojas deixa Corinthians sem gols e entra para lista de reforços frustrados

Pato

Alexandre Pato se lamenta durante a partida entre Corinthians e Atlético-MG Imagem: Alan Morici/Brazil Photo Press/LatinContent/Getty Images

Vindo do Milan, a contratação de Alexandre Pato trouxe esperança ao Corinthians. Afinal, foram desembolsados R$ 40,5 milhões por ele. Só que o atacante virou o vilão ao errar o pênalti de cavadinha contra o Grêmio, na Copa do Brasil de 2013. O episódio ficou marcante e fez com que ficasse sem clima na equipe. Ele foi negociado com o São Paulo e depois com o Chelsea antes de deixar o clube do Parque São Jorge em 2016, para ir ao Villarreal.

Paulo Nunes

Paulo Nunes em 2001, quando era jogador do Corinthians Imagem: Eduardo Knapp/Folhapress

Ídolo de Palmeiras e Grêmio, o início da passagem de Paulo Nunes pelo Corinthians começou com o pé esquerdo em 2001. O atacante não agradava a torcida por seu passado de conquistas contra o clube do Parque São Jorge. A situação azedou ainda mais após o episódio envolvendo a briga Ricardinho x Marcelinho. Entendendo que ele tinha tomado partido contra Pé de Anjo, torcedores costumavam gritar nas partidas: "Paulo Nunes, fica quietinho, quem é você pra falar do Marcelinho?". Ele saiu do time no ano seguinte.