Copa do Brasil terá Corinthians exclusivo no streaming de novo na 2ª fase

O Corinthians, que já ficou exclusivo do Prime Video em sua estreia na Copa do Brasil, quando bateu o Cianorte-PR por 3 a 0, será novamente a aposta do streaming da Amazon na segunda fase da competição. O duelo contra o São Bernardo foi marcado para o dia 14 de março, uma quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), de acordo com a tabela detalhada divulgada pela CBF no fim da noite desta sexta (1º).

O Prime Video terá oito jogos exclusivos, contando com o do Corinthians, nesta fase da competição. Outro destaque da plataforma da Amazon será o Internacional, que joga contra o Nova Iguaçu-RJ no dia 13 às 20h. O confronto entre Juventude e Paysandu também figura na lista do streaming.

A Globo é a detentora dos direitos exclusivos da Copa do Brasil até 2026, mas faz um contrato de sublicenciamento com a Amazon no qual a gigante de tecnologia fica com 40 jogos exclusivos da competição em suas primeiras fases. Outros 14 jogos, das quartas de final em diante, também são exibidos no Prime Video, mas compartilhados com as plataformas da Globo, como sportv, Premiere e a própria TV Globo.