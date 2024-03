Ancelotti vê Vini Jr. preparado para jogo com Valencia após caso de racismo

Ancelotti também foi questionado se teria pensado em ter uma conversa especial com o Vini e mostrou confiança no brasileiro.

"Nada especial, ele está preparado, como sempre faz. Ele faz o que pode para ser o melhor possível e não tenho mais nada a acrescentar. O Valencia é um bom time e tem jovens muito talentosos."

Na ocasião, Vinicius Junior foi vítima de insultos racistas dos torcedores do Valencia no jogo do Campeonato Espanhol em 21 de maio de 2023, que terminou com a derrota do Real Madrid por 1 a 0 no Mestalla. A repercussão sobre o caso foi mundial e o caso foi parar na justiça.

Além disso, o brasileiro também completará nesta partida 250 jogos com a camisa da equipe merengue. O técnico Ancelotti avaliou sua evolução no clube.

"Acho que desde que ele chegou tenho visto uma progressão constante, com a qualidade que ele tem, capacidade de fazer gols, assistências. Devido a sua humildade, não vejo teto para ele. A sua melhor qualidade é gostar muito de futebol", relatou.