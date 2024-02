Abel Ferreira ainda não repetiu escalações no comando do Palmeiras na temporada

Já contra o Mirassol, no último sábado, a repetição de uma escalação poderia ter acontecido pela primeira vez na temporada. No entanto, o treinador precisou substituir o zagueiro Gustavo Gómez. Com isso, Abel optou por retomar a linha de quatro atrás, com Luan e Murilo defendendo a área alviverde.

Até aqui, Aníbal Moreno foi o único que disputou os 10 jogos do Verdão em 2024. No entanto, os atletas com mais minutos são aqueles que fazem parte da linha defensiva: Weverton, Murilo, Marcos Rocha, Luan e Piquerez formam o top-5 dos jogadores com maior minutagem.

Apesar das distintas escalações, o Palmeiras está em ótima fase no Estadual e segue invicto na competição. São seis vitórias e três empates nos nove jogos disputados, com o Alviverde no topo do Grupo B e na vice-liderança da classificação geral, com 21 pontos.

Buscando manter a invencibilidade e conquistar a segunda vitória consecutiva, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (28). A equipe visita a Portuguesa às 19h30 (de Brasília), em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão, no Canindé.

