Palmeiras vira sobre Mirassol em jogo animado e garante vaga no Paulista

Com o resultado, o Palmeiras foi para 21 pontos e garantiu a classificação para as quartas de final do Paulistão, já que não pode mais ser alcançado pelo Água Santa.

Classificação e jogos Paulista

O Palmeiras e volta a campo na quarta-feira, contra a Portuguesa no Canindé, às 19h30 (de Brasília), em jogo atrasado pela 5ª rodada.

O Mirassol segue em segundo no grupo C, com 14 pontos e terá semana livre. A equipe volta a campo no próximo sábado para enfrentar também a Portuguesa, às 18h, mas pela 11ª rodada.

Jogo aberto!

Abel Ferreira mudou o esquema, optou por dois zagueiros e sofreu com o Mirassol no início da partida. Os rivais pressionaram, criaram boas oportunidades e fizeram Weverton trabalhar.

Com o Palmeiras um pouco atrapalhado, o Mirassol aproveitou as brechas e no primeiro momento de perigo, balançou a rede já aos 14 minutos, com Rodrigo Ferreira. Por pouco o segundo não veio com cabeceio certeiro de Dellatorre, mas Weverton fez bonita defesa e evitou.