Abel compara rivais a leões e brinca que Palmeiras 'não contratará mais'

Rivais leões

"Quero já dizer que não vamos contratar mais ninguém, já contratamos (o Rômulo). Fiquem tranquilos, não precisam dar a vida quando jogam contra o Palmeiras. Calma! Parecem todos leões contra o Palmeiras. Não vamos contratar mais ninguém, fiquem calmos. Principalmente para o Paulistão. Você começa a ver eles indo para cima, passam para a direita olhando para a esquerda. A responsabilidade é zero. 'Perder é normal, se ganhar é bônus. Vamos jogar para fazer um contrato."

Flaco López

"O Flaco, no Braga eu jogava no 4-4-2, e o presidente me dizia "se a bola não chegar no centroavante você não faz um gol", e eu continuei no mesmo esquema. Teimoso. Eu não vou trocar, mas se os dois da frente não defender, eu vou sacar um. Uma equipe equilibrada é aquelas que estão mais próximas do gol. Vejam se alguma vez, há três anos, ou dois... viram algo parecido no Brasil. Tem que se trabalhar com e sem bola. As equipes que enfrentam o Palmeiras... não dá pra descansar nas costas. Fico feliz por entenderem que nossas responsabilidades são as mesmas, em atacar e defender. Nosso primeiro goleiro são os centroavantes. É assim que funciona."

Gramado alagado

"Foi uma bela surpresa. Quando vimos as imagens do gramado cheio de água nos assustamos, mas todos os responsáveis e staffs trabalharam e foram eficientes, excelentes. Na sala de imprensa deu tudo certo, no gramado a água sumiu. São Pedro fez tréguas e deixou acabar esse jogo. O gramado estava um bocado pesado, mas foi um jogo aberto, as duas equipes queriam ganhar. É preciso ter coragem para apostar em treinadores assim. Fico contente de poder desfrutar de treinadores como o do Mirassol, uma equipe muito bem trabalhada. Parabéns a eles, nos deu muito trabalho. Parabéns a ele e aos jogadores."