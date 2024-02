Abel se encanta com volante Aníbal em vitória do Palmeiras: 'fabuloso'

O técnico Abel Ferreira ficou encantado com o desempenho do volante Aníbal Moreno na vitória do Palmeiras sobre o Mirassol, neste sábado (24), na Arena Barueri. O atleta marcou um dos gols do triunfo que assegurou a classificação da equipe à próxima fase do Campeonato Paulista.

Após a partida, Abel elogiou, e muito, a atuação do argentino, contratado pelo clube para esta temporada. Porém, ele apontou alguns pontos em que o jogador ainda precisa melhorar.

Alguns deles são: o posicionamento e o comportamento na hora de proteger a área. O português, porém, trata o tema com leveza e garante que Aníbal evoluirá ainda mais com o passar do tempo e com o auxílio do restante do elenco.