Endrick volta às origens e adota estilo 'vintage' no Palmeiras e na seleção

'Volta às origens'. A reportagem apurou que a decisão partiu do próprio jogador, e não foi nenhuma orientação de seu estafe. Era com esse estilo que Endrick atuava em seu início nas categorias de base do Palmeiras.

Endrick gosta de chamar atenção com o estilo. O jovem tem como marca favorita a Gucci, casa de moda de luxo italiana, e suas roupas sempre entram em pauta em ocasiões importantes — no ano passado ele chamou a atenção na apresentação à seleção brasileira após sua convocação.

Douglas e Cíntia, pais de Endrick, e o estafedo atleta dão toques sobre vestimenta, mas decisão final sempre é do jogador. Para se apresentar à seleção, quem cuida da imagem de Endrick sugeriu uma camisa de futebol retrô com a imagem de Ronaldo, e seus pais um terno, mas ele fez sua própria escolha.

Veja como Endrick jogava no sub-11 do Palmeiras

Endrick vestia a camisa 8 no sub-11 do Palmeiras em 2017 Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

