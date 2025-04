'Imagem borrada' e 'sombra': ouça diálogo do VAR em lance do Fortaleza

A CBF liberou o áudio do diálogo entre Matheus Candançan, árbitro de campo, e a equipe do VAR durante o lance polêmico de Sport 0x0 Fortaleza, jogo do Brasileirão — no 2° tempo do duelo, Yago Pikachu acertou a trave e, assim que a bola quicou, houve dúvidas sobre a marcação de gol. Rodolpho Toski Marques era o responsável pelo vídeo e tinha como assistentes Herman Brumel Vani e Vinicius Gonçalves Dias Araújo (ouça abaixo).

Como foi o diálogo?

Toski e seus assistentes, Herman Brumel Vani e Vinicius Gonçalves Dias Araújo, iniciam a análise assim que a bola é chutada por Pikachu. A bola saiu para lateral instantes depois da finalização, e Candançan paralisou o duelo para ouvir os colegas.

Depois de cinco minutos checando diferentes ângulos e imagens, o responsável pelo VAR decide chamar o juiz para a cabine — o ato ocorreu em meio aos pedidos de decisão por parte do árbitro de campo.