Reinaldo garante empate do Mirassol contra o Atlético-MG nos acréscimos

Como foi o jogo

Primeiro tempo tem Mirassol na frente. O time estreante na Série A não demorou a marcar o primeiro gol da história contra o Atlético Mineiro. Após 10 minutos equilibrados, os mandantes aproveitaram um contra-ataque com Edson Carioca inspirado para correr metade do campo sozinho e marcar um belo gol.

Classificação e jogos Brasileirão

Desfalcado Atlético acumula problemas. Hulk foi amarelado por reclamação com a arbitragem e cumprirá suspensão na próxima rodada. No último lance da primeira etapa, Alan Franco caiu com as mãos no joelho e virou nova preocupação no Galo.

Galo chega ao empate e vira no segundo tempo. O Mirassol até teve chances de ampliar, mas ficou no quase por alguns centímetros na pontaria. Já o Galo se mostrou pouco criativo para chegar ao ataque, mas enfim achou espaço com jogada de Hulk finalizada por Rony. Poucos minutos depois, Rony foi chutado dentro da área ao tentar dominar a bola e a arbitragem sinalizou pênalti. Hulk converteu e chegou aos 10 gols no ano, o primeiro no Brasileiro.

Deu tempo do empate. O Galo comemorava a virada, mas o Mirassol insistiu na reta final do jogo. Em jogada de Castilho, Everson espalmou para a frente. Reinaldo, bem posicionado, pegou a sobra e marcou o dele.

Lances de destaque

1x0. Aos 11 do primeiro tempo, em jogada de contra-ataque, Edson Carioca recebeu passe no meio de campo e partiu sozinho para o ataque. O atacante ganhou de três marcadores na corrida e encheu o pé ao entrar na área, abrindo o placar para o Mirassol.