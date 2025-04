São Paulo sofre com ex-Corinthians, mas joia garante empate contra o Ceará

Ceará e São Paulo empataram por 1 a 1 na Arena Castelão, na noite de hoje, em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão.

Pedro Henrique, ex-Corinthians, abriu o placar para o Vozão logo aos 3 minutos do 1º tempo. No entanto, a estrela de Ryan Francisco brilhou e a joia empatou o jogo para o São Paulo.

Zubeldía escalou um time bem modificado, mas o São Paulo não sofreu contra o Ceará. Nomes como Ryan Francisco, Lucas Ferreira, Bobadilla e Sabino começaram como titulares.