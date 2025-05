Mundial de Clubes promete gramados melhores que Copa América após pesquisa de R$ 28,3 mi

Após a estreia do Brasil na Copa América, um empate por 0 a 0 com a Costa Rica, o atacante Vinícius Júnior reclamou do gramado do SoFi Stadium, em Los Angeles. O estádio não retorna para o Mundial de Clubes, mas está entre as sedes da Copa de 2026.

"Não pode servir de desculpa, mas em comparação com a Eurocopa, em que os campos são grandes, ter de jogar contra uma seleção que só se defende em dimensões tão pequenas, acaba prejudicando equipes mais técnicas, que querem atacar", disse Vini Jr.

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo fez uma reclamação ainda mais contundente. "Acho que ter um campo adequado é a chave de tudo em uma partida de futebol. Se quiserem ver show, acho que o campo tem de ter condições para isso", desabafou o atleta.

PREOCUPAÇÃO COM GRAMADOS CUSTA R$ 28,3 MILHÕES À FIFA

Mais do que garantir o tamanho adequado, a Fifa quer que uma padronização dos gramados para a Copa do Mundo de 2026. O desafio é fazer com que a grama se comporte da mesma maneira nos três países-sede (Canadá, Estados Unidos e México), o que envolve diferentes climas, altitudes e quatro zonas de fuso horário.

A Fifa firmou parceria com as universidades do Tennessee e a Estadual de Michigan, ainda em 2022, para um projeto de pesquisa, com objetivo de produzir gramados consistentes para a Copa do Mundo. O estudo teve orçamento de US$ 5,5 milhões (cerca de R$ 28,3 milhões) e começou ainda antes da inclusão do Mundial no calendário, mas passou a considerá-lo.