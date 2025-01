Corinthians: Polícia investiga casos de violência em votação de impeachment

A reportagem tentou contato com todos os citados. Ninja, por meio da assessoria da presidência do Corinthians, decidiu não se manifestar. Marcos Varella se recusou a dar entrevista, mas afirmou "vai aguardar qualquer denúncia no departamento de ética do clube". Libanês se disse surpreso e afirmou categoricamente que "jamais mandou atacar uma pessoa que ele ajudou a eleger".

Ninja também foi apontado por conselheiros como responsável por ter liberado o acesso de pessoas não autorizadas ao PSJ, que é fechado para sócios e público em geral toda segunda-feira. Em dias de reunião do Conselho Deliberativo, só podem entrar no clube os conselheiros ou pessoas autorizada pela diretoria.

Ninja é um dos que está sendo investigado como suspeito de ter facilitado essa entrada. Na primeira reunião [do impeachment], estava tendo uma festa de funcionários lá no clube, que era para ter terminado antes da reunião. Segundo chegou para nós, o Ninja estaria no portão, onde os funcionários estavam entrando e saindo, e teria facilitado a entrada de torcedores. Eu o chamei lá no dia [2 de dezembro de 2024] e conversei com ele. Ele disse: 'Doutor, não sou eu, estou aqui com o presidente'. Então, por isso que a gente está investigando. O Ninja, assim como outras pessoas, serão ouvidas, e a gente tem que apurar quem pode ter feito isso.

Cesar Saad

Em contato com a reportagem, o Corinthians afirmou que não tem nenhuma informação a respeito do assunto e deixou claro que "repudia qualquer ato de violência".