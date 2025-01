Liverpool dá show, goleia Ipswich e dispara na ponta do Inglês

Na próxima rodada, o Liverpool enfrenta o Bournemouth, no sábado (1º), ao 12h, enquanto o Ipswich, por sua vez, enfrenta o Southampton em casa. No meio da semana, pela Uefa Champions League, o Liverpool viaja à Holanda para enfrentar na quarta-feira (29), às 17h (horário de Brasília), o PSV Eindhoven.

Como foi o jogo

Desde o começo, como natural em um confronto entre o líder do campeonato e uma equipe da zona do rebaixamento, era de se esperar que o time comandado por Arne Slot tomasse a iniciativa do duelo e procurasse maneiras de impor o seu ritmo de jogo, e logo se colocou na frente, dominando a posse de bola desde o apito inicial, e logo na primeira grande oportunidade, abrisse o placar com Szoboszlai,

Mesmo com o placar controlado na primeira etapa, a tendência do jogo não mudou, com o Liverpool tendo a posse de bola, e o Ipswich procurando arriscar tudo em contra-ataques e no jogo aéreo. Os planos dos Tractor Boys tiveram de ser mudados após a lesão de joelho do lateral Burns. Ainda que o Liverpool não criasse tanto no primeiro tempo, a efetividade era grande quando chegava no ataque, e isso aconteceu com o segundo gol marcado por Salah, e com o gol de Gakpo na reta final da etapa inicial.

No segundo tempo, a tendência foi a mesma. O time visitante não conseguia nem mesmo passar do meio-campo e ameaçar o Liverpool, que só controlava a posse de bola, e aos poucos trocava mais passes próximo a área adversária, buscando chances de ampliar e transformar o duelo em uma goleada. O Ipswich até tentava de longa distância, mas não conseguia gerar grande perigo aos Reds fora de casa. Aos poucos, com o contexto da partida controlado, Arne Slot passou a rodar mais o elenco.

Porém, mesmo rodando o elenco, e chegando a promover a entrada de jovens como Danns na segunda etapa, o Liverpool não perdia o ímpeto ofensivo, e foi assim, que Gakpo, pouco antes de ser substituído, marcou o quarto dos Reds. Com a goleada consumada, o time da casa seguia trocando passes com frequência no campo adversário, e parecia esperar o tempo passar para confirmar mais uma vitória no campeonato. Ainda houve tempo para Greaves descontar para os visitantes, mas nada que ameaçasse a vitória dos Reds.