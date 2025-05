Mikel Arteta atualiza a situação de Jorginho, Calafiori e Havertz antes de jogo do Arsenal

O Arsenal encara o Bournemouth, neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, no Emirates Stadium. Na véspera do duelo, o treinador Mikel Arteta atualizou a situação médica de Jorginho, Riccardo Calafiori e Kai Havertz.

"Calafiori está fora, Jorginho ainda está fora. A situação do Jorginho ficou um pouco mais complicada do que o esperado. Felizmente, ele está bem, está se sentindo bem, está se recuperando bem, mas foi um pouco mais do que esperávamos. Com sorte, se tudo correr bem na próxima semana ou algo assim, acho que ele vai se integrar gradualmente ao time", disse Mikel Arteta em entrevista coletiva.

O zagueiro Riccardo Calafiori desfalcou o Arsenal nos últimos nove jogos, com uma lesão no joelho, enquanto o meia Jorginho está longe dos gramados desde o dia 12 de abril e ficou de fora das últimas quatro partidas, por conta de um problema no tórax.