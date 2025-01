Volta Redonda bate Botafogo em jogo de pênalti perdido por Patrick de Paula

VAR anulou — O Botafogo chegou a empatar aos 46 do segundo tempo com Adamo, mas após revisão no VAR constatou-se uma falta no lance.

Público pequeno - O jogo teve apenas 2.148 pagantes e 2.434 presentes no Nilton Santos.

Reecontro de Chay — A partida marcou o reencontro de Chay com o Botafogo. O meia foi destaque na Série B de 2021, antes do clube se tornar SAF. Esta foi a primeira vez que ele enfrentou o Alvinegro. O jogador teve o nome gritado pela torcida botafoguense.

Os pouquíssimos torcedores que compareceram ao Nilton Santos assistiram um primeiro tempo animado, que se pecava pela qualidade técnica, entregou muita raça, lances de perigo e gols. Como os dois sistemas defensivos estavam espaçados e mal postados, os times chegavam com facilidade na área adversária. O Volta Redonda soube aproveitar melhor as falhas alvinegras e foi para o intervalo com o 2 a 1 no placar.

No segundo tempo, toda a inspiração do Botafogo acabou e o Voltaço passou a controlar a partida. O jogo parecia que ganharia emoção com a expulsão de Cayo Tenório aos 22 minutos, mas mesmo com um a mais o Alvinegro irritou sua torcida com a falta de criatividade. Para piorar, Patrick de Paula perdeu a chance do empate ao desperdiçar um pênalti e, no fim, o Glorioso ainda teve um gol anulado pelo VAR.